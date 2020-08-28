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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:30:06 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 559.430.871
Petkim 354.153.961
Zorlu Enerji 316.931.097
Garanti Bankası 300.548.818
Tüpraş 220.274.919
Güneş Sigorta 208.645.612
Sasa Polyester 169.926.674
Emlak Konut GMYO 139.937.569
Şişe Cam 119.183.605
İpek Doğal Enerji 109.740.414
Yapı ve Kredi Bankası 102.651.333
Akbank 83.497.659
İş Finansal Kiralama 76.218.603
Global Yatırım Holding 71.681.449
ASELSAN 68.539.920
Gözde Girişim 66.337.309
Türk Hava Yolları 61.268.259
Ereğli Demir Çelik 59.677.274
Vakıflar Bankası 56.929.036
Pegasus 55.223.210

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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