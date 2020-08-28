Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|559.430.871
|Petkim
|354.153.961
|Zorlu Enerji
|316.931.097
|Garanti Bankası
|300.548.818
|Tüpraş
|220.274.919
|Güneş Sigorta
|208.645.612
|Sasa Polyester
|169.926.674
|Emlak Konut GMYO
|139.937.569
|Şişe Cam
|119.183.605
|İpek Doğal Enerji
|109.740.414
|Yapı ve Kredi Bankası
|102.651.333
|Akbank
|83.497.659
|İş Finansal Kiralama
|76.218.603
|Global Yatırım Holding
|71.681.449
|ASELSAN
|68.539.920
|Gözde Girişim
|66.337.309
|Türk Hava Yolları
|61.268.259
|Ereğli Demir Çelik
|59.677.274
|Vakıflar Bankası
|56.929.036
|Pegasus
|55.223.210
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)