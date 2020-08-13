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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:33:10 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Tüpraş 576.842.935
Kardemir (D) 421.770.902
Türk Hava Yolları 405.615.116
ASELSAN 360.411.359
Garanti Bankası 357.792.017
Şişe Cam 332.753.627
Emlak Konut GMYO 306.907.164
Karsan Otomotiv 282.485.595
Güneş Sigorta 274.419.233
Türk Telekom 254.490.246
Akbank 242.973.319
Turkcell 222.106.736
Yapı ve Kredi Bankası 155.514.327
Pegasus 148.275.257
Odaş Elektrik 138.347.187
Trakya Cam 129.465.997
Tekfen Holding 128.278.055
Eczacıbaşı İlaç 121.974.045
Şekerbank 115.293.258
Koç Holding 115.207.053

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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