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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:24:43 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 772.109.565
Emlak Konut GMYO 531.117.128
Garanti Bankası 472.756.085
Şişe Cam 432.613.420
Akbank 328.549.443
Güneş Sigorta 236.565.061
Yapı ve Kredi Bankası 220.887.489
Bim Mağazalar 197.575.984
Karsan Otomotiv 190.575.183
İş Finansal Kiralama 164.732.734
Türk Hava Yolları 155.387.595
Kardemir (D) 145.087.532
Tüpraş 143.518.487
Turkcell 133.359.726
Vakıflar Bankası 130.412.550
Trakya Cam 114.265.079
Odaş Elektrik 112.814.992
Halkbank 111.448.986
Ereğli Demir Çelik 106.624.123
Türk Telekom 103.891.639

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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