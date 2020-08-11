Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|772.109.565
|Emlak Konut GMYO
|531.117.128
|Garanti Bankası
|472.756.085
|Şişe Cam
|432.613.420
|Akbank
|328.549.443
|Güneş Sigorta
|236.565.061
|Yapı ve Kredi Bankası
|220.887.489
|Bim Mağazalar
|197.575.984
|Karsan Otomotiv
|190.575.183
|İş Finansal Kiralama
|164.732.734
|Türk Hava Yolları
|155.387.595
|Kardemir (D)
|145.087.532
|Tüpraş
|143.518.487
|Turkcell
|133.359.726
|Vakıflar Bankası
|130.412.550
|Trakya Cam
|114.265.079
|Odaş Elektrik
|112.814.992
|Halkbank
|111.448.986
|Ereğli Demir Çelik
|106.624.123
|Türk Telekom
|103.891.639
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)