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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:28:59 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.179.690.994
Emlak Konut GMYO 651.903.154
Garanti Bankası 319.575.130
Şişe Cam 265.379.789
Sasa Polyester 264.386.967
Bim Mağazalar 237.753.273
Tüpraş 188.021.365
Akbank 183.775.822
Karsan Otomotiv 183.472.249
Kardemir (D) 176.994.112
Güneş Sigorta 152.148.001
Ereğli Demir Çelik 136.207.638
Türk Hava Yolları 131.007.531
Trakya Cam 121.707.315
Odaş Elektrik 118.512.111
Arçelik 115.544.287
Turkcell 103.243.433
Koç Holding 98.357.697
Halkbank 89.643.237
Yapı ve Kredi Bankası 86.803.575

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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