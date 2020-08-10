Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.179.690.994
|Emlak Konut GMYO
|651.903.154
|Garanti Bankası
|319.575.130
|Şişe Cam
|265.379.789
|Sasa Polyester
|264.386.967
|Bim Mağazalar
|237.753.273
|Tüpraş
|188.021.365
|Akbank
|183.775.822
|Karsan Otomotiv
|183.472.249
|Kardemir (D)
|176.994.112
|Güneş Sigorta
|152.148.001
|Ereğli Demir Çelik
|136.207.638
|Türk Hava Yolları
|131.007.531
|Trakya Cam
|121.707.315
|Odaş Elektrik
|118.512.111
|Arçelik
|115.544.287
|Turkcell
|103.243.433
|Koç Holding
|98.357.697
|Halkbank
|89.643.237
|Yapı ve Kredi Bankası
|86.803.575
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)