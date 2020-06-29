Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|792.290.371
|Garanti Bankası
|647.451.337
|Emlak Konut GMYO
|453.882.428
|Halkbank
|403.404.164
|Zorlu Enerji
|324.360.433
|İş Finansal Kiralama
|300.200.827
|Akbank
|246.122.983
|Vakıflar Bankası
|233.673.764
|Karsan Otomotiv
|230.752.691
|Kardemir (D)
|215.862.402
|Arçelik
|212.873.845
|ASELSAN
|200.710.831
|Türk Hava Yolları
|188.227.486
|Tekfen Holding
|174.698.459
|Yapı ve Kredi Bankası
|161.728.766
|Koza Madencilik
|153.578.826
|Petkim
|141.311.274
|Turkcell
|113.353.595
|Tüpraş
|107.078.326
|Anadolu Efes
|104.831.137
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)