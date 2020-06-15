Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|593.262.409
|Emlak Konut GMYO
|535.204.512
|Sasa Polyester
|512.984.131
|Güneş Sigorta
|441.243.446
|Garanti Bankası
|390.606.688
|Koza Madencilik
|373.524.277
|ASELSAN
|322.413.339
|Koza Altın
|322.039.668
|Petkim
|293.684.365
|Tekfen Holding
|275.165.680
|İpek Doğal Enerji
|245.768.412
|İş Finansal Kiralama
|245.275.079
|Eczacıbaşı İlaç
|216.566.785
|Kardemir (D)
|198.703.228
|Akbank
|177.583.691
|Pegasus
|168.326.997
|Bim Mağazalar
|165.747.636
|Odaş Elektrik
|128.101.228
|Tüpraş
|126.426.286
|Turkcell
|120.653.147
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)