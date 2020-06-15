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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:19:04 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları593.262.409
Emlak Konut GMYO535.204.512
Sasa Polyester512.984.131
Güneş Sigorta441.243.446
Garanti Bankası390.606.688
Koza Madencilik373.524.277
ASELSAN322.413.339
Koza Altın322.039.668
Petkim293.684.365
Tekfen Holding275.165.680
İpek Doğal Enerji245.768.412
İş Finansal Kiralama245.275.079
Eczacıbaşı İlaç216.566.785
Kardemir (D)198.703.228
Akbank177.583.691
Pegasus168.326.997
Bim Mağazalar165.747.636
Odaş Elektrik128.101.228
Tüpraş126.426.286
Turkcell120.653.147

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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