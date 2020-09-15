Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.915
|1,91
|BIST SINAİ
|1.632
|1,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.675
|1,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|637
|0,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.256
|0,99
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.266
|0,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.246
|0,88
|BIST METAL ANA
|2.750
|0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.209
|1,74
|BIST MADENCİLİK
|1.243
|1,55
|BIST HİZMETLER
|1.030
|0,81
|BIST ELEKTRİK
|64
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|1.306
|0,10
|BIST TURİZM
|205
|2,30
|BIST TİCARET
|3.328
|1,57
|BIST İLETİŞİM
|364
|1,39
|BIST SPOR
|970
|-8,59
|BIST İNŞAAT
|1.287
|0,63
|BIST MALİ
|1.145
|0,38
|BIST BANKA
|1.110
|0,41
|BIST SİGORTA
|5.097
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|911
|-0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|952
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|506
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|1.671
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|593
|0,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|989
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)