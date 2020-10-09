  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:25:16 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 5.087 2,78
BIST SINAİ 1.771 1,08
BIST GIDA, İÇECEK 1.972 2,44
BIST TEKSTIL, DERİ 713 2,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.510 0,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.343 0,80
BIST TAŞ, TOPRAK 1.390 0,81
BIST METAL ANA 2.960 0,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.313 1,32
BIST MADENCİLİK 1.262 0,83
BIST HİZMETLER 1.069 0,50
BIST ELEKTRİK 73 0,01
BIST ULAŞTIRMA 1.329 0,53
BIST TURİZM 230 5,11
BIST TİCARET 3.306 0,28
BIST İLETİŞİM 395 0,57
BIST SPOR 1.020 2,90
BIST İNŞAAT 1.407 -0,17
BIST MALİ 1.207 0,78
BIST BANKA 1.146 0,73
BIST SİGORTA 5.477 0,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 926 0,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.011 0,83
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 555 0,94
BIST TEKNOLOJİ 1.824 -0,11
BIST BİLİŞİM 666 0,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.018 1,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cöm..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay