Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.087
|2,78
|BIST SINAİ
|1.771
|1,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.972
|2,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|713
|2,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.510
|0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.343
|0,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.390
|0,81
|BIST METAL ANA
|2.960
|0,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.313
|1,32
|BIST MADENCİLİK
|1.262
|0,83
|BIST HİZMETLER
|1.069
|0,50
|BIST ELEKTRİK
|73
|0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|1.329
|0,53
|BIST TURİZM
|230
|5,11
|BIST TİCARET
|3.306
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|395
|0,57
|BIST SPOR
|1.020
|2,90
|BIST İNŞAAT
|1.407
|-0,17
|BIST MALİ
|1.207
|0,78
|BIST BANKA
|1.146
|0,73
|BIST SİGORTA
|5.477
|0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|926
|0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.011
|0,83
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|555
|0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|1.824
|-0,11
|BIST BİLİŞİM
|666
|0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.018
|1,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)