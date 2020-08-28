Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.681
|1,24
|BIST SINAİ
|1.579
|0,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.568
|0,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|602
|-0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.157
|0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.247
|0,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.183
|0,32
|BIST METAL ANA
|2.699
|1,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.105
|0,89
|BIST MADENCİLİK
|1.255
|0,11
|BIST HİZMETLER
|1.007
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|62
|1,37
|BIST ULAŞTIRMA
|1.308
|-0,22
|BIST TURİZM
|185
|0,57
|BIST TİCARET
|3.258
|-0,55
|BIST İLETİŞİM
|368
|0,14
|BIST SPOR
|814
|1,98
|BIST İNŞAAT
|1.244
|0,04
|BIST MALİ
|1.148
|0,07
|BIST BANKA
|1.131
|-0,04
|BIST SİGORTA
|5.195
|-0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|950
|-0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|941
|0,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|497
|-0,26
|BIST TEKNOLOJİ
|1.629
|0,16
|BIST BİLİŞİM
|545
|0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|923
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)