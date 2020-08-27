Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.632
|1,02
|BIST SINAİ
|1.560
|1,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.556
|0,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|605
|1,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.135
|1,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.233
|0,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.187
|1,84
|BIST METAL ANA
|2.645
|1,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.075
|0,67
|BIST MADENCİLİK
|1.230
|1,27
|BIST HİZMETLER
|1.008
|0,59
|BIST ELEKTRİK
|59
|1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.312
|0,74
|BIST TURİZM
|181
|1,14
|BIST TİCARET
|3.299
|0,41
|BIST İLETİŞİM
|367
|0,82
|BIST SPOR
|767
|1,58
|BIST İNŞAAT
|1.245
|-0,33
|BIST MALİ
|1.145
|0,89
|BIST BANKA
|1.128
|1,12
|BIST SİGORTA
|5.221
|1,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|961
|1,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|939
|0,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|497
|0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|1.634
|0,79
|BIST BİLİŞİM
|542
|1,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|917
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)