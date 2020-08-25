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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:26:06 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.559 -0,56
BIST SINAİ 1.559 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 1.552 0,50
BIST TEKSTIL, DERİ 591 -0,64
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.116 0,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.242 0,43
BIST TAŞ, TOPRAK 1.165 -0,45
BIST METAL ANA 2.638 0,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.085 0,21
BIST MADENCİLİK 1.240 -0,25
BIST HİZMETLER 1.003 0,34
BIST ELEKTRİK 60 -0,02
BIST ULAŞTIRMA 1.340 2,62
BIST TURİZM 182 -1,00
BIST TİCARET 3.215 -0,15
BIST İLETİŞİM 370 -0,19
BIST SPOR 780 5,59
BIST İNŞAAT 1.243 -0,50
BIST MALİ 1.148 -0,20
BIST BANKA 1.124 -0,33
BIST SİGORTA 5.155 0,55
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 967 1,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 947 -0,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 498 -0,25
BIST TEKNOLOJİ 1.626 -0,31
BIST BİLİŞİM 529 0,28
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 941 -0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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