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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:32:20 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.220 -2,97
BIST SINAİ 1.544 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 1.574 1,41
BIST TEKSTIL, DERİ 585 -0,57
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.086 -1,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.189 0,39
BIST TAŞ, TOPRAK 1.208 0,12
BIST METAL ANA 2.545 -0,64
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.141 -0,23
BIST MADENCİLİK 1.243 -1,29
BIST HİZMETLER 1.008 0,04
BIST ELEKTRİK 61 -0,05
BIST ULAŞTIRMA 1.335 -0,78
BIST TURİZM 181 -1,91
BIST TİCARET 3.162 -0,51
BIST İLETİŞİM 396 0,99
BIST SPOR 618 3,46
BIST İNŞAAT 1.240 1,04
BIST MALİ 1.150 -0,08
BIST BANKA 1.141 0,10
BIST SİGORTA 5.144 1,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 923 0,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 929 -0,31
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 511 -0,52
BIST TEKNOLOJİ 1.676 0,99
BIST BİLİŞİM 529 1,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 959 -2,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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