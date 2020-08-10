Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.352
|3,27
|BIST SINAİ
|1.497
|1,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.489
|2,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|578
|-0,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.094
|1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.173
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.138
|0,69
|BIST METAL ANA
|2.439
|0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.051
|2,82
|BIST MADENCİLİK
|1.294
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|960
|1,28
|BIST ELEKTRİK
|58
|1,41
|BIST ULAŞTIRMA
|1.242
|-1,55
|BIST TURİZM
|174
|-0,74
|BIST TİCARET
|3.053
|3,21
|BIST İLETİŞİM
|371
|-0,51
|BIST SPOR
|568
|2,35
|BIST İNŞAAT
|1.211
|0,81
|BIST MALİ
|1.098
|-0,33
|BIST BANKA
|1.071
|-0,05
|BIST SİGORTA
|4.858
|-0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|852
|-1,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|901
|-0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|498
|-0,68
|BIST TEKNOLOJİ
|1.632
|3,07
|BIST BİLİŞİM
|500
|-1,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|977
|-2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)