  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:20:18 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 252.974 4,15
BIST SINAİ 148.407 0,97
BIST GIDA, İÇECEK 153.947 0,87
BIST TEKSTIL, DERİ 58.530 0,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 102.356 1,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.837 0,51
BIST TAŞ, TOPRAK 101.867 0,97
BIST METAL ANA 246.075 0,75
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 191.032 1,34
BIST MADENCİLİK 129.052 2,20
BIST HİZMETLER 104.694 -0,09
BIST ELEKTRİK 5.798 1,05
BIST ULAŞTIRMA 145.872 -0,42
BIST TURİZM 16.296 2,93
BIST TİCARET 326.120 -0,52
BIST İLETİŞİM 41.656 -0,22
BIST SPOR 75.129 0,31
BIST İNŞAAT 117.842 1,42
BIST MALİ 123.071 0,99
BIST BANKA 130.736 0,95
BIST SİGORTA 464.142 0,78
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.870 0,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.002 0,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.330 1,54
BIST TEKNOLOJİ 149.806 0,02
BIST BİLİŞİM 48.471 -0,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 79.745 1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı