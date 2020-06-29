Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|252.974
|4,15
|BIST SINAİ
|148.407
|0,97
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.947
|0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.530
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|102.356
|1,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.837
|0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|101.867
|0,97
|BIST METAL ANA
|246.075
|0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|191.032
|1,34
|BIST MADENCİLİK
|129.052
|2,20
|BIST HİZMETLER
|104.694
|-0,09
|BIST ELEKTRİK
|5.798
|1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|145.872
|-0,42
|BIST TURİZM
|16.296
|2,93
|BIST TİCARET
|326.120
|-0,52
|BIST İLETİŞİM
|41.656
|-0,22
|BIST SPOR
|75.129
|0,31
|BIST İNŞAAT
|117.842
|1,42
|BIST MALİ
|123.071
|0,99
|BIST BANKA
|130.736
|0,95
|BIST SİGORTA
|464.142
|0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.870
|0,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.002
|0,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.330
|1,54
|BIST TEKNOLOJİ
|149.806
|0,02
|BIST BİLİŞİM
|48.471
|-0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|79.745
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)