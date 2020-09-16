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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:09:04 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20nlük) 16.09.2020 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 727,10 671,30 8,31
Sasa Polyester 17,14 16,27 5,35
Borusan Mannesmann 13,56 13,14 3,20
Ege Endüstri 765,30 744,00 2,86
Deva Holding 19,92 19,38 2,79
Koza Altın 80,35 79,15 1,52
Çimsa 11,95 11,78 1,44
Oyak Çimento 8,07 7,96 1,38
Çemtaş 11,78 11,62 1,38
Yataş 8,20 8,09 1,36
Aksa Enerji 5,62 5,55 1,26
Logo Yazılım 91,25 90,15 1,22
Bursa Çimento 5,97 5,90 1,19
Bim Mağazalar 70,85 70,10 1,07
MLP Sağlık 17,50 17,32 1,04
Tekfen Holding 15,67 15,51 1,03
Good-Year 5,02 4,97 1,01
Anadolu Grubu Holding 17,37 17,20 0,99
İpek Doğal Enerji 12,19 12,08 0,91
Eczacıbaşı İlaç 6,95 6,89 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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