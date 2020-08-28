Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,86
|2,69
|6,32
|Kardemir (D)
|3,07
|2,94
|4,42
|Gözde Girişim
|5,41
|5,23
|3,44
|Gübre Fabrikaları
|28,84
|27,98
|3,07
|Türk Traktör
|94,80
|92,15
|2,88
|Doğuş Otomotiv
|15,29
|14,90
|2,62
|Ülker Bisküvi
|23,28
|22,74
|2,37
|İpek Doğal Enerji
|12,39
|12,11
|2,31
|Aksa Enerji
|5,46
|5,35
|2,06
|Ford Otosan
|87,40
|85,80
|1,86
|Global Yatırım Holding
|4,53
|4,45
|1,80
|Vestel
|17,88
|17,58
|1,71
|Good-Year
|4,77
|4,69
|1,71
|Alarko Holding
|4,94
|4,86
|1,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,72
|7,61
|1,45
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|4,87
|1,44
|Otokar
|140,00
|138,30
|1,23
|Odaş Elektrik
|2,49
|2,46
|1,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|6,81
|1,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|8,85
|1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)