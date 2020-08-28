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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:30:06 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 2,86 2,69 6,32
Kardemir (D) 3,07 2,94 4,42
Gözde Girişim 5,41 5,23 3,44
Gübre Fabrikaları 28,84 27,98 3,07
Türk Traktör 94,80 92,15 2,88
Doğuş Otomotiv 15,29 14,90 2,62
Ülker Bisküvi 23,28 22,74 2,37
İpek Doğal Enerji 12,39 12,11 2,31
Aksa Enerji 5,46 5,35 2,06
Ford Otosan 87,40 85,80 1,86
Global Yatırım Holding 4,53 4,45 1,80
Vestel 17,88 17,58 1,71
Good-Year 4,77 4,69 1,71
Alarko Holding 4,94 4,86 1,65
İş Yatırım Menkul Değerler 7,72 7,61 1,45
Kerevitaş Gıda 4,94 4,87 1,44
Otokar 140,00 138,30 1,23
Odaş Elektrik 2,49 2,46 1,22
İskenderun Demir Çelik 6,88 6,81 1,03
Ereğli Demir Çelik 8,94 8,85 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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