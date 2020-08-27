Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|11,41
|10,90
|4,68
|Sasa Polyester
|15,76
|15,13
|4,16
|Türk Traktör
|90,65
|87,05
|4,14
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,66
|3,55
|Logo Yazılım
|91,05
|88,00
|3,47
|Aksa Enerji
|5,22
|5,05
|3,37
|Aksigorta
|7,11
|6,92
|2,75
|Net Holding
|2,27
|2,21
|2,71
|Bursa Çimento
|5,52
|5,38
|2,60
|Odaş Elektrik
|2,40
|2,34
|2,56
|Klimasan Klima
|13,50
|13,17
|2,51
|Zorlu Enerji
|2,51
|2,45
|2,45
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|5,73
|2,44
|Bagfaş
|14,47
|14,15
|2,26
|Coca Cola İçecek
|43,66
|42,70
|2,25
|Borusan Mannesmann
|12,80
|12,55
|1,99
|Good-Year
|4,65
|4,56
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,11
|2,07
|1,93
|Bizim Mağazaları
|15,07
|14,79
|1,89
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,55
|7,41
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)