Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|11,19
|10,18
|9,92
|MLP Sağlık
|18,29
|17,19
|6,40
|Ford Otosan
|86,85
|81,95
|5,98
|Şok Marketler
|13,42
|12,68
|5,84
|Karsan Otomotiv
|3,10
|2,93
|5,80
|Türk Traktör
|102,50
|97,15
|5,51
|Bizim Mağazaları
|16,76
|15,89
|5,48
|Vestel
|17,03
|16,21
|5,06
|Coca Cola İçecek
|42,72
|40,70
|4,96
|İş Finansal Kiralama
|3,79
|3,63
|4,41
|Çelebi
|71,35
|68,45
|4,24
|Şişe Cam
|6,20
|5,95
|4,20
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,12
|2,04
|3,92
|Akçansa
|12,38
|11,92
|3,86
|İş Bankası (C)
|4,97
|4,79
|3,76
|Kartonsan
|674,00
|650,10
|3,68
|Bagfaş
|15,99
|15,45
|3,50
|Gözde Girişim
|5,38
|5,20
|3,46
|Aksa Enerji
|4,79
|4,63
|3,46
|Arçelik
|22,52
|21,80
|3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)