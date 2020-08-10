Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|6,71
|9,99
|Ege Endüstri
|743,00
|687,90
|8,01
|Şok Marketler
|12,29
|11,53
|6,59
|Deva Holding
|22,42
|21,26
|5,46
|Bizim Mağazaları
|15,23
|14,45
|5,40
|MLP Sağlık
|16,40
|15,63
|4,93
|ASELSAN
|17,55
|16,79
|4,53
|Ülker Bisküvi
|23,02
|22,10
|4,16
|Brisa
|11,04
|10,60
|4,15
|Sasa Polyester
|12,93
|12,47
|3,69
|Ford Otosan
|79,80
|77,00
|3,64
|Alarko GMYO
|15,09
|14,60
|3,36
|Bim Mağazalar
|64,60
|62,60
|3,19
|Akçansa
|11,73
|11,38
|3,08
|Migros Ticaret
|39,56
|38,54
|2,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,39
|11,10
|2,61
|Alkim Kimya
|13,11
|12,80
|2,42
|Enerjisa Enerji
|8,69
|8,51
|2,12
|Anadolu Cam
|5,13
|5,03
|1,99
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|5,91
|1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)