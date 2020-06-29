Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|11,84
|11,18
|5,90
|Zorlu Enerji
|2,10
|2,02
|3,96
|Brisa
|12,65
|12,24
|3,35
|Koza Madencilik
|13,42
|12,99
|3,31
|Arçelik
|19,00
|18,40
|3,26
|MLP Sağlık
|19,53
|19,00
|2,79
|Aksa Enerji
|5,13
|5,00
|2,60
|Anadolu Grubu Holding
|20,32
|19,81
|2,57
|Aksigorta
|6,79
|6,62
|2,57
|Otokar
|152,80
|149,00
|2,55
|Halk GMYO
|2,22
|2,17
|2,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,21
|14,85
|2,42
|Migros Ticaret
|38,28
|37,40
|2,35
|Şekerbank
|1,39
|1,36
|2,21
|Karsan Otomotiv
|2,81
|2,75
|2,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|12,00
|2,08
|Doğan Holding
|2,04
|2,00
|2,00
|Tat Gıda
|10,02
|9,83
|1,93
|Good-Year
|5,40
|5,30
|1,89
|Sarkuysan
|7,03
|6,90
|1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)