Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|29,00
|26,96
|7,57
|Halkbank
|6,48
|6,11
|6,06
|Karsan Otomotiv
|2,45
|2,32
|5,60
|Enka İnşaat
|6,12
|5,90
|3,73
|Şişe Cam
|5,36
|5,18
|3,47
|İş Bankası (C)
|5,48
|5,30
|3,40
|Şok Marketler
|13,07
|12,65
|3,32
|Albaraka Türk
|1,62
|1,57
|3,18
|Bizim Mağazaları
|18,25
|17,71
|3,05
|Migros Ticaret
|36,90
|35,84
|2,96
|Doğuş Otomotiv
|16,13
|15,67
|2,94
|Akbank
|6,16
|5,99
|2,84
|Garanti Bankası
|8,56
|8,33
|2,76
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,85
|2,70
|Trakya Cam
|3,48
|3,39
|2,65
|Vakıflar Bankası
|5,42
|5,28
|2,65
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,45
|2,39
|2,51
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,96
|6,80
|2,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,02
|6,86
|2,33
|Koza Madencilik
|13,08
|12,79
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)