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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:28:20 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 29,00 26,96 7,57
Halkbank 6,48 6,11 6,06
Karsan Otomotiv 2,45 2,32 5,60
Enka İnşaat 6,12 5,90 3,73
Şişe Cam 5,36 5,18 3,47
İş Bankası (C) 5,48 5,30 3,40
Şok Marketler 13,07 12,65 3,32
Albaraka Türk 1,62 1,57 3,18
Bizim Mağazaları 18,25 17,71 3,05
Migros Ticaret 36,90 35,84 2,96
Doğuş Otomotiv 16,13 15,67 2,94
Akbank 6,16 5,99 2,84
Garanti Bankası 8,56 8,33 2,76
Emlak Konut GMYO 1,90 1,85 2,70
Trakya Cam 3,48 3,39 2,65
Vakıflar Bankası 5,42 5,28 2,65
Yapı ve Kredi Bankası 2,45 2,39 2,51
Anadolu Hayat Emeklilik 6,96 6,80 2,35
Tümosan Motor ve Traktör 7,02 6,86 2,33
Koza Madencilik 13,08 12,79 2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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