Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,75
|3,82
|-1,83
|Sasa Polyester
|15,77
|15,98
|-1,31
|Güneş Sigorta
|6,51
|6,59
|-1,21
|Ege Endüstri
|756,10
|765,10
|-1,18
|Mavi Giyim
|38,40
|38,82
|-1,08
|Migros Ticaret
|38,50
|38,86
|-0,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,86
|7,93
|-0,88
|Koç Holding
|15,69
|15,82
|-0,82
|Bursa Çimento
|5,54
|5,58
|-0,72
|MLP Sağlık
|15,33
|15,43
|-0,65
|Karsan Otomotiv
|3,10
|3,12
|-0,64
|Sabancı Holding
|8,01
|8,05
|-0,50
|Bim Mağazalar
|70,75
|71,10
|-0,49
|Çemtaş
|11,33
|11,38
|-0,44
|Enerjisa Enerji
|8,16
|8,19
|-0,37
|Çimsa
|11,76
|11,80
|-0,34
|Soda Sanayii
|6,98
|7,00
|-0,29
|DO-CO
|328,00
|328,90
|-0,27
|Anadolu Efes
|19,62
|19,67
|-0,25
|Özak GMYO
|3,94
|3,95
|-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)