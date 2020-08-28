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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:30:06 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 3,75 3,82 -1,83
Sasa Polyester 15,77 15,98 -1,31
Güneş Sigorta 6,51 6,59 -1,21
Ege Endüstri 756,10 765,10 -1,18
Mavi Giyim 38,40 38,82 -1,08
Migros Ticaret 38,50 38,86 -0,93
Tümosan Motor ve Traktör 7,86 7,93 -0,88
Koç Holding 15,69 15,82 -0,82
Bursa Çimento 5,54 5,58 -0,72
MLP Sağlık 15,33 15,43 -0,65
Karsan Otomotiv 3,10 3,12 -0,64
Sabancı Holding 8,01 8,05 -0,50
Bim Mağazalar 70,75 71,10 -0,49
Çemtaş 11,33 11,38 -0,44
Enerjisa Enerji 8,16 8,19 -0,37
Çimsa 11,76 11,80 -0,34
Soda Sanayii 6,98 7,00 -0,29
DO-CO 328,00 328,90 -0,27
Anadolu Efes 19,62 19,67 -0,25
Özak GMYO 3,94 3,95 -0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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