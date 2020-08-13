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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:34:11 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 38,92 40,40 -3,66
Kardemir (D) 2,92 3,02 -3,31
Türk Traktör 99,70 103,00 -3,20
Aygaz 12,00 12,38 -3,07
Doğuş Otomotiv 16,33 16,83 -2,97
Borusan Mannesmann 12,82 13,19 -2,81
Tümosan Motor ve Traktör 7,29 7,49 -2,67
İpek Doğal Enerji 11,61 11,92 -2,60
TAV Havalimanları 17,24 17,65 -2,32
Karel Elektronik 16,54 16,90 -2,13
Pegasus 48,84 49,90 -2,12
DO-CO 341,00 347,80 -1,96
Akçansa 12,83 13,08 -1,91
Türk Telekom 7,49 7,63 -1,83
Kartonsan 620,70 631,50 -1,71
Alkim Kimya 12,82 13,04 -1,69
Şişe Cam 6,13 6,23 -1,61
Enerjisa Enerji 8,65 8,79 -1,59
Türk Hava Yolları 11,24 11,42 -1,58
Yataş 8,03 8,15 -1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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