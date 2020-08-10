Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|6,93
|7,18
|-3,48
|Kartonsan
|585,00
|603,90
|-3,13
|Torunlar GMYO
|3,69
|3,80
|-2,89
|TAV Havalimanları
|16,65
|17,08
|-2,52
|Pegasus
|44,26
|45,40
|-2,51
|Halk GMYO
|2,07
|2,12
|-2,36
|Karel Elektronik
|16,19
|16,58
|-2,35
|Türk Hava Yolları
|10,50
|10,75
|-2,33
|DO-CO
|334,20
|342,00
|-2,28
|İş GMYO
|1,72
|1,76
|-2,27
|Koç Holding
|14,67
|15,00
|-2,20
|GSD Holding
|2,26
|2,31
|-2,16
|Hektaş
|13,61
|13,90
|-2,09
|Özak GMYO
|3,84
|3,92
|-2,04
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,96
|-2,04
|Alarko Holding
|4,86
|4,96
|-2,02
|Çelebi
|68,25
|69,65
|-2,01
|Tüpraş
|76,35
|77,90
|-1,99
|İş Finansal Kiralama
|3,53
|3,60
|-1,94
|Logo Yazılım
|83,35
|84,95
|-1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)