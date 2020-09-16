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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:10:02 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,54 5,65 -1,95
Ford Otosan 91,35 93,10 -1,88
GSD Holding 2,11 2,15 -1,86
Şok Marketler 12,78 12,89 -0,85
Migros Ticaret 39,42 39,74 -0,81
Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55
TAV Havalimanları 15,74 15,82 -0,51
Petkim 4,38 4,40 -0,45
Alarko GMYO 15,52 15,58 -0,39
Enerjisa Enerji 8,70 8,73 -0,34
Ereğli Demir Çelik 9,15 9,18 -0,33
Enka İnşaat 6,74 6,76 -0,30
Aksa 6,92 6,94 -0,29
Coca Cola İçecek 45,40 45,50 -0,22
Koç Holding 14,80 14,83 -0,20
Aksigorta 7,16 7,17 -0,14
Otokar 144,30 144,50 -0,14
Bizim Mağazaları 15,65 15,67 -0,13
Kordsa Teknik Tekstil 11,22 11,23 -0,09
Tofaş Oto. Fab. 23,54 23,56 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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