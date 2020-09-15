Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden hisseler
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,22
|2,26
|-1,77
|Pegasus
|47,26
|47,80
|-1,13
|Doğuş Otomotiv
|15,20
|15,35
|-0,98
|Otokar
|143,80
|145,00
|-0,83
|Kerevitaş Gıda
|5,31
|5,35
|-0,75
|Şişe Cam
|6,39
|6,43
|-0,62
|Borusan Mannesmann
|13,23
|13,31
|-0,60
|Alarko GMYO
|15,52
|15,61
|-0,58
|Aksigorta
|7,18
|7,22
|-0,55
|Selçuk Ecza Deposu
|8,72
|8,75
|-0,34
|Torunlar GMYO
|3,74
|3,75
|-0,27
|Özak GMYO
|3,84
|3,85
|-0,26
|Brisa
|11,90
|11,93
|-0,25
|MLP Sağlık
|17,45
|17,49
|-0,23
|Ereğli Demir Çelik
|9,13
|9,15
|-0,22
|Türk Hava Yolları
|10,86
|10,88
|-0,18
|TAV Havalimanları
|15,98
|16,00
|-0,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,33
|11,34
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)