Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,17
|10,26
|-0,88
|Ford Otosan
|85,20
|85,95
|-0,87
|Petkim
|4,00
|4,03
|-0,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,04
|8,10
|-0,74
|Karsan Otomotiv
|2,98
|3,00
|-0,67
|Enka İnşaat
|6,59
|6,61
|-0,30
|Koza Altın
|78,35
|78,55
|-0,25
|Brisa
|11,93
|11,95
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)