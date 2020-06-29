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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:24:30 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 76,80 78,15 -1,73
Doğuş Otomotiv 15,88 16,09 -1,31
Bim Mağazalar 69,05 69,80 -1,07
Tekfen Holding 17,08 17,21 -0,76
Pegasus 53,70 54,05 -0,65
Reysaş GMYO 5,10 5,13 -0,58
Ford Otosan 71,15 71,55 -0,56
Anadolu Hayat Emeklilik 7,26 7,30 -0,55
Gübre Fabrikaları 26,16 26,30 -0,53
Mavi Giyim 46,58 46,82 -0,51
Yataş 8,31 8,35 -0,48
Anadolu Cam 4,64 4,66 -0,43
Ülker Bisküvi 23,94 24,02 -0,33
Soda Sanayii 6,11 6,13 -0,33
Türk Hava Yolları 12,43 12,47 -0,32
Türk Traktör 78,25 78,50 -0,32
Turkcell 16,49 16,54 -0,30
Petkim 4,24 4,25 -0,24
Bizim Mağazaları 19,26 19,30 -0,21
Türk Telekom 8,08 8,09 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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