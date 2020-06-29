Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|76,80
|78,15
|-1,73
|Doğuş Otomotiv
|15,88
|16,09
|-1,31
|Bim Mağazalar
|69,05
|69,80
|-1,07
|Tekfen Holding
|17,08
|17,21
|-0,76
|Pegasus
|53,70
|54,05
|-0,65
|Reysaş GMYO
|5,10
|5,13
|-0,58
|Ford Otosan
|71,15
|71,55
|-0,56
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7,26
|7,30
|-0,55
|Gübre Fabrikaları
|26,16
|26,30
|-0,53
|Mavi Giyim
|46,58
|46,82
|-0,51
|Yataş
|8,31
|8,35
|-0,48
|Anadolu Cam
|4,64
|4,66
|-0,43
|Ülker Bisküvi
|23,94
|24,02
|-0,33
|Soda Sanayii
|6,11
|6,13
|-0,33
|Türk Hava Yolları
|12,43
|12,47
|-0,32
|Türk Traktör
|78,25
|78,50
|-0,32
|Turkcell
|16,49
|16,54
|-0,30
|Petkim
|4,24
|4,25
|-0,24
|Bizim Mağazaları
|19,26
|19,30
|-0,21
|Türk Telekom
|8,08
|8,09
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)