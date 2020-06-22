  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:30:51 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,81 14,26 -3,16
Turkcell 16,56 16,95 -2,30
Zorlu Enerji 1,70 1,72 -1,16
Çemtaş 8,18 8,26 -0,97
Anadolu Grubu Holding 19,27 19,45 -0,93
Akçansa 12,41 12,52 -0,88
Aksa Enerji 4,94 4,98 -0,80
Otokar 141,90 143,00 -0,77
Ege Endüstri 620,80 625,10 -0,69
ASELSAN 32,50 32,72 -0,67
Ülker Bisküvi 24,80 24,96 -0,64
Global Yatırım Holding 3,87 3,88 -0,26
Aksa 7,34 7,35 -0,14
Logo Yazılım 77,80 77,90 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı