Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,81
|14,26
|-3,16
|Turkcell
|16,56
|16,95
|-2,30
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,72
|-1,16
|Çemtaş
|8,18
|8,26
|-0,97
|Anadolu Grubu Holding
|19,27
|19,45
|-0,93
|Akçansa
|12,41
|12,52
|-0,88
|Aksa Enerji
|4,94
|4,98
|-0,80
|Otokar
|141,90
|143,00
|-0,77
|Ege Endüstri
|620,80
|625,10
|-0,69
|ASELSAN
|32,50
|32,72
|-0,67
|Ülker Bisküvi
|24,80
|24,96
|-0,64
|Global Yatırım Holding
|3,87
|3,88
|-0,26
|Aksa
|7,34
|7,35
|-0,14
|Logo Yazılım
|77,80
|77,90
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)