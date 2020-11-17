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Günlük vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Kasım koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:34:00 - 2020-11-17 20:42:40
Günlük vaka sayıları açıklandı

17 Kasım 2020 günlük koronavirüs verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre; 3 bin 819 yeni hasta tespit edilirken 103 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre; bugün 156 bin 692 test yapılırken, 3 bin 819 yeni hasta tespit edildi. 17 Kasım Salı günü 103 vatandaşımız hayatını kaybederken, son birkaç aydır ilk defa 100'ün üzerinde ölüm gerçekleşti. Öte yandan 2 bin 688 hasta iyileşirken, ağır hasta sayısı da 3 bin 657 ağır hastanın koronavirüs tedavisi devam ediyor. 

Bakan Koca: Sağlık ordumuzun yanınızda olduğunu gösterin

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurallara uyma çağrısı yaparak; "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin." dedi.

 

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