Günlük Rutinlerin Sürdürülmesi Toparlanmaya Katkı Sağlar

Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur saldırının ardından, çocukların psikolojik iyi oluşu gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan psikolojik danışman Nagihan Demirel, olayın ardından özellikle öğrencilerin psiko-sosyal sağlığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak aileler ve eğitimcilere yol gösterici tavsiyeler paylaştı.

Çocukların Zihinsel Yükünü Artırmayın

Demirel, yaşanan travmatik olaylara çocukların verdiği tepkilerin birbirinden farklı olabileceğine dikkat çekerek, her çocuğun olayları algılama ve anlamlandırma biçiminin değişkenlik gösterdiğini vurguladı. Bu nedenle çocukların ortaya koyduğu davranışlara uygun ve bireysel yaklaşımlar sergilenmesi gerektiğini belirten Demirel, iletişim sürecinde çocuğun yaşına ve algılama düzeyine uygun bir dil kullanılmasının önemine işaret etti. Olayın çocuklara aktarımında detaylardan kaçınılması gerektiğini ifade eden Nagihan Demirel, “Konunun olabildiğince doğru, somut ve net ifadelerle anlatılması; ancak çocuğun zihinsel yükünü artıracak ayrıntılardan uzak durulması gerekir” dedi.

Çocuğun Hızına Uyum Sağlanmalı

Travmatik olayların ardından ilk dönemin oldukça hassas olduğuna dikkat çeken Demirel, çocuklarla iletişimde zorlayıcı ve sorgulayıcı bir tutumdan kaçınılması gerektiğini belirtti. Bu süreçte çocuğa alan tanımanın önemine değinen Demirel, “Çocuğun hızına uyum sağlamak, neyi ne kadar anlatmak istiyorsa o kadarını dinlemek ve buna uygun karşılık vermek gerekir” ifadelerini kullandı.

Günlük Rutinler Güven Duygusunu Destekliyor

Psikolojik danışman Nagihan Demirel, güven duygusu zedelenen çocuklar için günlük yaşam rutinlerinin korunmasının dengeleyici bir rol oynadığını belirtti. Çocukların günlük aktivitelerine devam etmelerinin ve sorumluluk almalarının benlik duygularını yeniden güçlendireceğini ifade eden Demirel, bu sürecin psikolojik toparlanmaya katkı sunduğunu dile getirdi.

Okula Yönelik Güven Duygusu

Bazı çocuklarda okula karşı güvensizlik gelişebileceğine dikkat çeken Demirel, bu algının doğru yaklaşımlarla değiştirilebileceğini ifade etti. Ebeveyn ve öğretmenlerin güven verici tutumlarının bu süreçte kritik rol oynadığını belirten Demirel, “Çocukların ‘okul tehlikeli bir yer’ algısını kırmak için dengeli ve destekleyici bir yaklaşım sergilenmelidir” dedi.

Uzman Desteğine Başvuru Yapılabilir

Nagihan Demirel, travmatik olayların ardından ilk bir aylık sürecin “akut stres dönemi” olarak değerlendirildiğini ve bu süreçte bazı psikolojik belirtilerin görülmesinin normal olduğunu ifade etti. Ancak bu belirtilerin bir aydan uzun sürmesi durumunda mutlaka profesyonel destek alınması gerektiğini vurguladı.