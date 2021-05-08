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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı hızla düşüyor
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı hızla düşüyor

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:57:00 - 2021-05-08 20:01:09
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı hızla düşüyor

8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı 20 binin altına düştü

Buna göre; 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 228 bin 873 test yapılırken, 18 bin 52 yeni vaka, 2 bin 178 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 281 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 28 bin 896 hasta da iyileşti.

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