  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:40:19 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 832 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 333 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 473 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 155 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 832 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 333 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,99 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,11 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,23 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1022 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 895 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı
Siyaset

Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı

HDP'li Ayhan Bilgen'in ardından, Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca da tutuklandı. Muhalefet partileri, HDP'lilere yönelik operasyonları..
Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!
Dünya

Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra geri bastı.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay