Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 832 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 333 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 473 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 155 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 832 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 333 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,99 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,11 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,23 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1022 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 895 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.