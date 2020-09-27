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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:13:23 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 17 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 364 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 897 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 306 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 814 bin 17 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 364 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,44 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,56 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,27 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 757 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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