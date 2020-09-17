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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:59:49 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 175 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 280 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 468 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 256 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 175 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 280 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,57 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,57 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,31 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 82 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 977 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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