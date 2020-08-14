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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:12:00 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 553 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 790 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 352 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 553 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,70 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,70 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 19,16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 196 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 223 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



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