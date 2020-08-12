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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:37:15 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 938 bin 142 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 451 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 650 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 886 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 938 bin 142 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 451 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,38 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,79 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 17,70 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1566 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 257 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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