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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:43:01 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 907 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 240 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 150 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 809 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 907 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 240 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,82 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,52 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 888 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 131 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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