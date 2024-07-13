  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Kazanırsam zaten AK Parti’ye geçeceğim” diyorlardı! Erdoğan hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

Akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar! Araç sahipleri 'inşallah karardan geri dönerler' demeye başladı

Türk Boğazlarını devre dışı bırakmayı planlıyorlardı! Türkiye’ye 1059 zırhlı araç siparişi verdiler

Engellilere 'otomobilde ÖTV muafiyeti ile ilgili resmi açıklama geldi! İlan ettiler

Türkiye'den gönderilen biberlerde tespit edildi! Tamı tamına 45 kat fazla... Hemen iade ettiler

Bakan Kurum tarih verdi: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

Türkiye Petrolleri resmen satıldı! Yeni sahibinden ilk açıklama geldi

Husiler katil İsrail destekçilerini affetmiyor! Bir gemiyi daha hedef aldılar

Almanya Başbakanı Scholz uzun menzilli füze kararını destekledi

Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!
Ekonomi Günlük 700 TL yevmiyeyle çalışıyorlar 5 TL'ye satıyorlar
Ekonomi

Günlük 700 TL yevmiyeyle çalışıyorlar 5 TL'ye satıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-13 10:30:00 - 2024-07-13 10:33:03

Yaz sıcağının zorlu şartlarında toplanan ve 5 TL'den alıcı bulan salatalık, günlüğü 700 TL yevmiye ile çalışan işçiler tarafından toplanıyor.

Türkiye’nin bereketli topraklarından olan Hatay’da yaz mevsimiyle birlikte başlayan meyve ve sebzelerde hasat devam ediyor. Depremin vurduğu Hatay’da yaraları üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ederken tarım işçilerinin de 40 dereceyi bulan kavurucu sıcakta zorlu mesaileri devam ediyor. Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi’nde doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı. Ülkenin bir çok noktasına gönderilen yerli salatalık tarladan 5 TL’den alıcı bulurken tarım işçileri de günlük 700 TL yevmiye alıyor.

“Günlük yevmiye 700 TL, çok yoruluyoruz”

Kavurucu sıcakta salatalık hasat eden Ayşe Kasap (19), “Tarlamız komple 10 dönüm, salatalık yaklaşık 2 dönümlük alanda var. Şu an tarladan salatalığın satış fiyatı 5 TL. Günlük yevmiye 700 TL, çok yoruluyoruz. Aşırı sıcak olduğu için dayanamıyoruz o yüzden erkenden başlıyoruz. Sabah saat 5-6’da tarlada oluyoruz. Havalar sıcak ve tarladaki salatalığın satış fiyatı 5 TL olduğu için bizi kurtarmıyor. 900 kilo çıkıyor bir ton çıkıyor. Salatalığı 1 buçuk ay filan oldu ekeli şu an 3-4 defadır oldu topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın tahıl ambarında hasat başladı
Ankara'nın tahıl ambarında hasat başladı

Ekonomi

Ankara'nın tahıl ambarında hasat başladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasat erken başladı! Kilosu 60 TL
Hasat erken başladı! Kilosu 60 TL

Tarım

Hasat erken başladı! Kilosu 60 TL

Hasat yaklaştıkça nereye satacağını araştırıyor! İnternetten araştırdı ilk kez ekti
Hasat yaklaştıkça nereye satacağını araştırıyor! İnternetten araştırdı ilk kez ekti

Tarım

Hasat yaklaştıkça nereye satacağını araştırıyor! İnternetten araştırdı ilk kez ekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23