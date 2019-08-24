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Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu

Çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek 4 gündür HDP binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar karakola giderek teslim oldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son buldu.

HDP binası önünde eyleme başlamıştı

Çarşamba günü evden çıkan bir bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Karakola gidip teslim oldu

Eylemin üçüncü gününde polis ekipleri tarafından Hacire Akar'a müjdeli haber verildi. Oğlu Mehmet Akar'ın karakola giderek teslim olduğu haberini alan Hacire Akar, "Polis bana oğlumun karakolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi oraya gidiyorum. Çocuğum orada değilse ben yeniden gelip HDP binası önünde eylemimi yapacağım. Çocuğumu onlar kaçırmışlar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Bundan eminim" dedi.

Eylem sona erdi

Kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'ın amcası Abdullah Akar ise annesinin karakola gidip oğlunu gördüğünü ve rahatladığını söyledi. Hacire Akar'ın oğluna götürülmesinin ardından eylem yapan aile fertleri eylemlerini sona erdirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
  1. Diyarbakır
  2. Hacire Akar
  3. Mehmet Akar

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