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Ekonomi Günlerdir düşüş sürüyor! İşte Dolarda son durum
Ekonomi

Günlerdir düşüş sürüyor! İşte Dolarda son durum

TL, dolar karşısında son 1 haftada yüzde 5'e yakın değer kazanırken dolar/TL dün 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31 seviyesinin altını zorladı ancak kalıcı olamadı. ABD - Türkiye arasındaki yaptırım haberleri nedeniyle yeniden 7.35 üzerine çıkan kur yılın son işlem günü olan 31 Aralık tarihinde 7.3775 TL'de.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:04:00 -
Günlerdir düşüş sürüyor! İşte Dolarda son durum

Dolar/TL, bir süredir devam eden düşüşünde dün 200 günlük hareketli ortalamanın altını zorlayarak 7.31'e kadar inse de kalıcı olamadı.

ABD ile Türkiye arasında S-400 kaynaklı anlaşmazlığa dair çalışma grubunun kurulabileceği beklentisiyle gerilerken ABD cephesinden gelen açıklamalarla akşam saatlerinde yeniden 7.35 üzerine çıktı. 9 TL altına inen euro/TL de yeniden 9.05 üzerinde.-

Yılın son işlem gününde küresel piyasalar büyük oranda yılbaşı nedeniyle kapalı durumdayken Türkiye'de PPK toplantı özeti, kasım ayı dış ticaret açığı verileri izlenecek. Dışarıda ise ABD işsizlik başvuruları öne çıkıyor.

31 Aralık günü dolar/TL güne 7.3775 seviyesinden başladı. Kurdaki gerileme nedeniyle gram altın fiyatı 450 TL altında işlem görüyor.

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