Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş ifadesinde ne dedi?

"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un ifadesi damga vurdu. 'Hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un mahkemedeki ifadesi ve talebi dikkat çekti. "Kasten öldürme", "yaralama ve yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Güniz Akkuş, sosyal medyada başka bir çete üyeleriyle birbirlerini ölümle tehdit ettikleri için yargılandığı davada ifade verdi. Akkuş, özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Akkuş, davaya konu silahlı videoları için ise "Polislik yaptığım dönemlerde çekinmiş olduğum görüntülerdir. Silah ruhsatı başvurusu yapmama engel olan adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme adli kontrolü kaldırırken, sanıkların savunmalarının tamamlanmasını kararlaştırıp davayı erteledi.

Sosyal medya hesabından suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik Haziran 2020 tarihinde paylaştığı videoyla çok konuşulan Güniz Akkuş, "Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Güniz Akkuş kimdir?

15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, tartıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildiHanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen 'Hanımağa', önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalanmıştı.

1 kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti.