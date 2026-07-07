Güngören'de temeli açığa çıkan 4 katlı bina 'yıkılacak' raporu aldı

Güngören'de 4 katlı bir apartman, ağır hasarlı olduğu için tahliye edildi. Güngören Belediyesi binayı mühürledi. İddiaya göre daire sahipleri mührü kırdı; tehlikeye rağmen eşyalarını almak için içeri girdi.

Gidecek yeri olmadığını söyleyen bazı kişiler, çökme riski taşıyan binada yaşamayı sürdürüyor. Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta yaşandı.

Hafriyat sırasında temel açığa çıktı

Mahalle sakini Ergün Usta, sürecin geçen perşembe günü bölgedeki bir hafriyat çalışmasıyla başladığını anlattı. Hafriyat alınırken binanın temeli açığa çıktı.

Ergün Usta, "Binanın altta doğru dürüst bir temeli yokmuş; çalışma yapılınca direkler tamamen boşa çıktı" dedi. Usta'nın anlatımına göre binanın müteahhidi, hafriyatı alan kişiyle birlikte hemen belediyeye haber verdi ve "Gelin, burayı inceleyin" dedi.

Belediye ekipleri binayı mühürledi

Haber üzerine Güngören Belediyesi ekipleri teknik kadrosuyla bölgeye geldi. Zemini inceleyen ekipler, yapının oturulacak durumda olmadığını belirledi.

Ergün Usta, "Belediye ekipleri geldi ve sakince herkese söylediler. Herkes aşağıya indi. Burası şu an oturulacak durumda değil; sakıncalı diye kimseyi içeri sokmadılar ve binayı mühürlediler" dedi. Belediye, olası bir olumsuzluktan sorumlu olmamak için sakinleri 10 günlüğüne otele yerleştirdi.

Mühür kırıldı, eşyalar taşınmaya başlandı

Ergün Usta'nın anlatımına göre mühürlemenin ardından 2 gün kimse binaya gelmedi. "3-4 gün sonra millet mecburen eşyalarını kurtarmak için kapının mührünü açtılar" diyen Usta, sakinlerin ancak birkaç parça eşya taşıyabildiğini söyledi.

Şu ana kadar 3-4 daire eşyalarını tamamen boşalttı. Usta, içeride hâlâ eşyası olan ve taşınmayı bekleyen komşuların bulunduğunu belirtti.

Taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde kaldı

Usta, binanın hâlâ ciddi risk taşıdığını vurguladı: "Bu binada şu an kesinlikle oturulamaz; çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hafif bir salınımda bina bu tarafa doğru yıkılabilir."

Belediye raporu: Yıkılacak derecede tehlikeli

Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, bina hakkında rapor hazırladı. Rapora göre yapının taşıyıcı elemanlarında ciddi yapısal hasarlar var. Derin çatlaklar oluştu ve donatı demirlerinde yoğun korozyon çıktı.

Rapor, yapıda her an ani döşeme göçmesi ve beton parçası düşmesi riski bulunduğunu belirtti. Ekipler binayı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesi kapsamında 'Yıkılacak derecede tehlikeli' olarak değerlendirdi ve tahliye ile yıkım kararı aldı.

'Yıkılacak derecede tehlikeli' raporu bulunan bina, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.