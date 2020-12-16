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Aktüel Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı
Aktüel

Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:08:41 -
Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de kimliği belirsiz 2 şüphelinin ateş açtığı berberde tıraş olan bir müşteri vurularak yaralandı.

Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerindeki bir berbere gelen 2 saldırgan, tabancalarını çıkararak, ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu, bu sırada berberde tıraş olan Ali M. yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 zanlının saldırısı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

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