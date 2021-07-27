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Yaşam Güngören'de bir bina boşaltıldı!
Yaşam

Güngören'de bir bina boşaltıldı!

İstanbul Güngören'de balkonunda çatlaklar oluşan bina boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 22:36:00 -
Güngören'de bir bina boşaltıldı!

Güngören’de balkonunda çatlaklar bulunan bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Balkon demir destek ile güçlendirildi

Olay, bugün Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yaşandı. Zaman içinde bina balkonunda ve çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu ve balkon demir destek ile güçlendirildi. Güçlendirilme çalışması yapılan balkonun bulunduğu bina şikayet üzerine gelen Güngören Belediye ekipleri tarafından incelenerek boşaltılma kararı verildi.

Bina sakinleri otele yerleştirildi

 

Binanın sağlamlığına ilişkin yapılacak testlerinin ardından apartmanın durumuyla ilgili kesin karar verilecek. Binanın boşaltılması çevrede tedirginliğe yol açarken, bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Bina sakinlerinden Necip İnci, “Binamızda hiçbir sıkıntı yok. Binanın müteahhitti de amcam. Nasıl yapıldığını da kendim çok iyi biliyorum. Arkada balkonda hafif bir çatlama var. Kolonlarda kirişlerde hiçbir sıkıntı yok. Orası 20 senedir öyle. Belediye binaya boşaltma kararı aldı. Yarın mühendisler bir ölçüm falan yapacak. Onun sonucuna göre bir karar verecek. Şu an itibariyle binamız boşaltıldı. Daire sahipleri otellere yerleştirilecek. Ben 30 senedir burada oturuyorum. Çatlaklar tuğla ve sıva çatlakları” dedi.

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