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Aktüel Güngören Belediyesi’nin bin lira bursuna başvuru 24 Ekim’de bitiyor
Aktüel

Güngören Belediyesi’nin bin lira bursuna başvuru 24 Ekim’de bitiyor

Güngören Belediyesi’nin üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için başlattığı bin TL destek bursu başvuruları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:27:00 -
Güngören Belediyesi’nin bin lira bursuna başvuru 24 Ekim’de bitiyor

Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yaptığı açıklamada bu yıl üniversiteyi kazanan ve Güngören’de ikamet eden öğrencilere ‘Sosyal Destek Yardım’ projesiyle bin TL'lik yardım yapılması için resmi siteden başlattıkları başvuru alımı sürüyor. Burstan üniversitelerde ön lisans bölümüne veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler yararlanabiliyor. Burs başvuruları için öğrenciler, gungoren.bel.tr web sitesine girerek yapabiliyorlar. Online sistemde yapılacak başvuruda, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul-Bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesinin Öğrenci Belgesi forma yüklenmesi gerekiyor. Başvuruların 24 Ekim 2021 Pazar Saat 23.59 tarihinde son bulacağı açıklandı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Üniversiteli öğrencilere verdiğimiz destekler artarak devam ediyor. Gençler için hazırladığımız 2 Öğrenci İstasyonu artık hizmette. En kısa sürede yenileri de gelecek" müjdesini verdi.

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