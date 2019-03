Güngör: "MHP ile birlikte yürüyoruz"

Cumhur İttifakı, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, tarihi seçime sayılı günler kaldığını belirterek, 31 Mart yerel seçimleri öncesi canla başla çalıştıklarını söyledi.

Kervanhan Tesislerinde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş’ta 31 Mart yerel seçimler sonrası yapılacak projelerin sinevizyon sunumu yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’nin selamlama konuşmasın ardından konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, gösterilen ilgiden gayet memnun olduklarını ifade ederek, “Çok ciddi öneriler aldık. Hepsini not alıyoruz” dedi.

11 ilçede, 2 Milliyetçi Hareket Partisinden, 9 AK Parti’den Cumhur İttifakı adayı olduğunu belirten Güngör, ’’Seçim çalışmalarımızı, teşkilatımızla ve cumhur ittifakının diğer paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yürütüyoruz. Başta teşkilatım olmak üzere il başkanım ve teşkilatımızın her kademesinde yer alan gençlik kolları, kadın kolları başkan yardımcıları, ilçe başkanlarımızla birlikte, MHP teşkilatının her kademesinde çalışan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde canla başla bu seçim sürecini yürütüyoruz. Tarihi seçime sayılı günler kaldı. Adaylığımız açıklandıktan sonra seçim çalışmalarına başladık. Hem içlerimizde, hem aile düzeyinde, hem sivil toplum kuruluşlarımız,hem odalarımız, kurum ziyaretlerimiz, her yeri gezmeye ve istişare etmeye elimizden geldiğince devam edeceğiz. Bizlere sıcak ilgiyi karşılamayı gösteren Kahramanmaraşlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar gittikleri yerlerde çok sıcak karşılandıklarını söyleyen Güngör, "Çok ciddi öneriler aldık. Hepsini not alıyoruz. Biz tabi şehrin ihtiyaçlarını gördük. Proje tanıtımı yaptık. Bu bir seçim beyannamesi tabi ki bu çok önemli gördüğümüz ihtiyaçları ama ihtiyaçlar bunlardan ibaret değil. Seçim öncesi yapılan çalışmalar var ekiplerimiz çalışıyor.Daha somut yıllık planlamalara ekleyeceğiz. Kısa ve uzun eylem planlarını da sizlerle paylaşacağız” dedi.