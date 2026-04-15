Kadın - Aile
En sinir bozucu detaylardan... Çamaşır makinesinde çarşaf düğümü tarihe karışıyor
Selma Savcı

En sinir bozucu detaylardan... Çamaşır makinesinde çarşaf düğümü tarihe karışıyor

Çamaşır makinesinde çarşaf düğümü bu yöntemlerle tarihe karışıyor.

Ev işleri içinde en sinir bozucu detaylardan biri makineden çıkan düğüm olmuş çarşaflardır… Hem açması zor hem de doğru yıkanmadığı için deterjan kalıntısı bırakabiliyor. Üstelik kurutma süresini de uzatıyor. Uzmanlara göre bu sorunun çözümü ise oldukça basit: Çarşafları makineye nasıl yerleştirdiğiniz her şeyi değiştiriyor.

Çamaşır makinesinden çıkan düğüm olmuş çarşaflarla uğraşmak çoğu kişi için tanıdık bir sorun. Üstelik bu durum sadece zaman kaybettirmiyor, çarşafların tam temizlenmesini de engelleyebiliyor. Oysa birkaç küçük değişiklikle bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün.

Çarşafların geniş ve uzun yapısı, makine çalışırken birbirine dolanmasına neden oluyor. Özellikle makine fazla doldurulduğunda bu durum kaçınılmaz hale geliyor. Birden fazla çarşaf takımını aynı anda yıkamak, düğüm oluşumunu artıran en büyük hatalardan biri.

Bu sorunu önlemek için birkaç basit ama etkili yöntem var: Ayrı ayrı yerleştirin: Çarşafları makineye atmadan önce tek tek silkerek yerleştirin. Makineyi doldurmayın: Çarşafların rahat hareket edebilmesi için tamburda boşluk bırakın.

Doğru yerleşim: Üstten yüklemeli makinelerde çarşafları karıştırıcıya dolamayın, etrafına dengeli şekilde yerleştirin. Program seçimi önemli: "Büyük parça" ya da "çarşaf" programı varsa tercih edin. Bu programlar daha fazla su ve daha nazik hareket sağlar.

Düşük sıkma devri kullanın: Yüksek devir çarşafların birbirine dolanmasına neden olabilir. Başka çamaşır eklemeyin: Havlu veya kıyafetlerle birlikte yıkamak dolanmayı artırır.

Sürekli aynı sorun yaşanıyorsa lastikli çarşafları büyük bir file torbanın içine koymak, diğer parçaların içine sıkışmasını önleyebilir.

Sorun sadece yıkamada bitmiyor. Çarşafları kurutma makinesine atmadan önce mutlaka tek tek silkeleyin. Top halinde atılan çarşaflar daha geç kurur ve yine dolaşır. Kurutma topları ya da temiz bir havlu eklemek ise hava dolaşımını artırarak süreci hızlandırır.

