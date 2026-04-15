Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar onu serpin ve işi bitirin!
Takı kutusunda birbirine giren ince zincirleri açmaya çalışırken koparmaya son! Evdeki o malzemeyi üzerine dökünce düğümler tereyağından kıl çeker gibi ayrılıyor. İşte kolyeleri saniyeler içinde kurtaran o gizli yöntem…
Kördüğüm olmuş bir kolyeyi açmanın en güvenli ve etkili yolu bu yöntemde gizli. Bebek pudrası (yoksa mısır nişastası da aynı işi görür), metal halkalar arasındaki sürtünmeyi sıfıra indirerek zincirlerin birbiri üzerinden kaymasını sağlar.
Adım adım uygulama rehberi: Zemini Hazırlayın: Kolyenizi havada tutarak açmaya çalışmayın. Düz, sert ve tercihen koyu renkli bir zemin üzerine (pudrayı rahat görmek için) kolyeyi yatırın. Bolca Serpin: Düğümün tam üzerine bir miktar bebek pudrası serpin. Pudranın zincir halkalarının arasına iyice girdiğinden emin olun.
Hafifçe Ovalayın: Parmak uçlarınızla düğümü çok hafifçe ovalayarak pudranın içeri nüfuz etmesini sağlayın. Düğümün gevşemeye başladığını hissedeceksiniz.
Kürdan Yardımı Alın: Bir veya iki adet kürdan kullanarak düğümün merkezinden dışarı doğru minik hamleler yapın. Pudra sayesinde kayganlaşan zincir, hiçbir direnç göstermeden açılacaktır. Eğer elinizin altında pudra yoksa, aynı etkiyi bebek yağı veya zeytinyağı ile de sağlayabilirsiniz. Bir kulak çubuğu yardımıyla düğümün üzerine bir damla yağ damlatmak, en inatçı kördüğümleri bile kısa sürede çözecektir. Sabah'a göre; İşlem bittikten sonra kolyenizi ılık sabunlu suyla yıkayıp kurulamayı unutmayın.
