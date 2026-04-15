Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar onu serpin ve işi bitirin!

Kürdan Yardımı Alın: Bir veya iki adet kürdan kullanarak düğümün merkezinden dışarı doğru minik hamleler yapın. Pudra sayesinde kayganlaşan zincir, hiçbir direnç göstermeden açılacaktır. Eğer elinizin altında pudra yoksa, aynı etkiyi bebek yağı veya zeytinyağı ile de sağlayabilirsiniz. Bir kulak çubuğu yardımıyla düğümün üzerine bir damla yağ damlatmak, en inatçı kördüğümleri bile kısa sürede çözecektir. Sabah'a göre; İşlem bittikten sonra kolyenizi ılık sabunlu suyla yıkayıp kurulamayı unutmayın.