  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Güneydoğulu İslam alimlerinden seçim karar! 5. istişare toplantısından sonra duyurdular
Gündem

Güneydoğulu İslam alimlerinden seçim karar! 5. istişare toplantısından sonra duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-11 17:29:00 - 2023-05-11 17:46:21
Güneydoğulu İslam alimlerinden seçim karar! 5. istişare toplantısından sonra duyurdular

Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet veren Anadolu Alimler Birliği üyeleri, 14 Mayıs seçimine için kararlarını açıkladı.

Anadolu Alimler Birliği 5. İstişare Toplantısı'ndan sonra seçim kararını açıkladı.

Yapılan açıklamada 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleneceği duyuruldu.

Ülkenin ve ümmetin istikrarı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleneceğinin belirtildiği açıklama şöyle:

İngiliz The Economist haddini iyice aştı! Kılıçdaroğlu'nu parlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılık sözlerle hedef aldı
İngiliz The Economist haddini iyice aştı! Kılıçdaroğlu'nu parlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılık sözlerle hedef aldı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiliz The Economist haddini iyice aştı! Kılıçdaroğlu'nu parlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılık sözlerle hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce değerlendirmesi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce değerlendirmesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23