Güneydoğulu İslam alimlerinden seçim karar! 5. istişare toplantısından sonra duyurdular
Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet veren Anadolu Alimler Birliği üyeleri, 14 Mayıs seçimine için kararlarını açıkladı.
Anadolu Alimler Birliği 5. İstişare Toplantısı'ndan sonra seçim kararını açıkladı.
Yapılan açıklamada 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleneceği duyuruldu.
Ülkenin ve ümmetin istikrarı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleneceğinin belirtildiği açıklama şöyle:
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